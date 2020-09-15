В Госдуму внесли проект закона о минимальной почасовой оплате труда

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

В Госдуму внесли законопроект о минимальном почасовом уровне оплаты труда при заключении срочных трудовых договоров на условиях неполного рабочего времени. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.

«Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 руб. в час», — говорится в законопроекте.

При этом авторы документа предлагают, чтобы минимальный почасовой размер оплаты труда подлежал ежегодной индексации исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

В то же время они исключили применение минимального почасового размера оплаты труда в иных целях.