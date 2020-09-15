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Эксперты оценили предложение властей о введении почасовой оплаты

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Несмотря на то, что власти введением почасовой оплаты хотят усилить борьбу с теневой оплатой труда и не снижать гарантии, установленные работникам, опрошенные РБК эксперты заявили, что это не поможет.

«Работодатель очень часто использует лазейку почасовой заработной платы для того, чтобы платить формально заработную плату ниже МРОТа», — заявил РБК проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

При этом он рассказал, что если рабочий фонд исчисляется в днях, то здесь очень сложно избежать проверки со стороны Роструда и налоговой службы. А вот когда речь идет о контракте, который заключается, например, на несколько дней, то здесь, конечно, можно заплатить и значительно меньше. Для этих случаев, как заявил Сафонов, чтобы все-таки как-то выровнять ситуацию с соблюдением трудовых отношений лиц, которые работают по временным контрактам, и придумали идею, связанную с установлением минимальной почасовой заработной платы.

Однако он считает, что это не поможет избежать злоупотреблений, потому что оформление количества отработанных часов всегда остается на усмотрение работодателя.

«Поэтому основная проблема заключается в первую очередь не в том, что нет почасового МРОТа, а в том, что у работодателя существует правовой нигилизм в отношении соблюдения норм Трудового кодекса», — заявил Сафонов.

«На мой взгляд, вся эта история не имеет большого смысла», — сообщил РБК старший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Алексей Ощепков.

Он привел пример с репетитором или с няней, когда часто никакого договора не заключается, и действует договор с работодателем. При этом вряд ли репетитор заявит ему, что раз в законодательстве установлена минимальная почасовая ставка — платите мне столько. По мнению Ощепкова, эти лишние искажения, которые абсолютно не нужны на этом рынке.

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Кроме того, у многих репетиторов почасовая оплата выше, чем если бы мы поделили месячную зарплату на количество часов.

«И еще одна причина, по которой мне кажется, что это лишние телодвижения — оно основывается на общем представлении о влиянии МРОТа на рынок труда», — заявил эксперт.

«Те же курьеры, это в основном молодые люди, студенты. Если они скажут работодателю, чтобы платил им не 100 руб., а 200  руб. — это может быть невыгодно. Одна из очевидных реакций — уволить такого работника», — заключил Ощепков.

В России обсудят введение минимальной почасовой зарплаты
Экономика
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Предложение ввести часовой минимум оплаты труда выдвинуло правительство, его внесли в проект Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы.

В Минтруде сообщили, что готовы обсудить предложение, однако новое понятие должно дополнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и не снижать гарантии, установленные работникам.

Ранее ввести минимальную почасовую оплату труда в размере 150 руб. при заключении срочных трудовых договоров на условиях неполного рабочего времени с 1 января 2021 года предложили депутаты от ЛДПР. По их мнению, часовая ставка, рассчитанная от уровня МРОТ, слишком низкая: она составляла от 89,85 руб. в мае до 65,92 руб. в июле.

Теги: оплата труда, МРОТ, новости
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