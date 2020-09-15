Эксперты оценили предложение властей о введении почасовой оплаты

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Несмотря на то, что власти введением почасовой оплаты хотят усилить борьбу с теневой оплатой труда и не снижать гарантии, установленные работникам, опрошенные РБК эксперты заявили, что это не поможет.

«Работодатель очень часто использует лазейку почасовой заработной платы для того, чтобы платить формально заработную плату ниже МРОТа», — заявил РБК проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

При этом он рассказал, что если рабочий фонд исчисляется в днях, то здесь очень сложно избежать проверки со стороны Роструда и налоговой службы. А вот когда речь идет о контракте, который заключается, например, на несколько дней, то здесь, конечно, можно заплатить и значительно меньше. Для этих случаев, как заявил Сафонов, чтобы все-таки как-то выровнять ситуацию с соблюдением трудовых отношений лиц, которые работают по временным контрактам, и придумали идею, связанную с установлением минимальной почасовой заработной платы.

Однако он считает, что это не поможет избежать злоупотреблений, потому что оформление количества отработанных часов всегда остается на усмотрение работодателя.

«Поэтому основная проблема заключается в первую очередь не в том, что нет почасового МРОТа, а в том, что у работодателя существует правовой нигилизм в отношении соблюдения норм Трудового кодекса», — заявил Сафонов.