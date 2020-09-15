В России обсудят введение минимальной почасовой зарплаты

В России обсудят введение минимального размера часовой ставки, сообщили «Известия». Его могут установить «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда»

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В России предложили ввести минимальную зарплату в час: пункт об обсуждении этого вопроса включили в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы. Об этом со ссылкой на документ пишут «Известия».

Предложение ввести часовой минимум оплаты труда выдвинуло правительство, сообщили изданию в Федерации независимых профсоюзов России. Теперь стороны должны сформулировать совместную позицию по вопросу.

В документе говорится, что минимальный размер часовой ставки может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда».

Указанное Генеральное соглашение определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Ее работу координирует аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. На запрос издания в нем ответили, что давать комментарии по вопросу введения минимальной почасовой зарплаты еще рано. В Минтруде изданию сообщили, что готовы обсудить предложение, однако новое понятие должно дополнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и не снижать гарантии, установленные работникам.