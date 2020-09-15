Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 74,71 (-0,17) Инвестиции, 14 сен, 12:43
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 88,58 (-0,09) Инвестиции, 14 сен, 12:43
В России обсудят введение минимальной почасовой зарплаты Экономика, 04:58 Глава NASA счел «важным событием» обнаружение фосфина в атмосфере Венеры Технологии и медиа, 04:45 Как удаленка и четвертая промышленная революция повлияли на компьютеры РБК и Intel vPro, 04:29 В Киевской области произошел взрыв на газопроводе Общество, 03:55 Южная Осетия открыла границу с Россией Общество, 03:16 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 03:03 СМИ узнали об обсуждении Германией санкций против России из-за Навального Политика, 03:02 «Челси» обыграл «Брайтон» в выездном матче чемпионата Англии Спорт, 01:52 Шесть человек погибли в ДТП в Удмуртии Общество, 01:23 NYT узнала о планах Навального вернуться в Россию Политика, 01:15 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 01:12 Минтруд анонсировал рост среднегодового размера пенсии в 2021 году Общество, 00:55 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 сентября Общество, 00:41 «Аэрофлот» ограничил перевозку животных Бизнес, 00:25
Экономика ,  
0 

В России обсудят введение минимальной почасовой зарплаты

В России обсудят введение минимального размера часовой ставки, сообщили «Известия». Его могут установить «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда»
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России предложили ввести минимальную зарплату в час: пункт об обсуждении этого вопроса включили в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы. Об этом со ссылкой на документ пишут «Известия».

Предложение ввести часовой минимум оплаты труда выдвинуло правительство, сообщили изданию в Федерации независимых профсоюзов России. Теперь стороны должны сформулировать совместную позицию по вопросу.

В документе говорится, что минимальный размер часовой ставки может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда».

Указанное Генеральное соглашение определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Ее работу координирует аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. На запрос издания в нем ответили, что давать комментарии по вопросу введения минимальной почасовой зарплаты еще рано. В Минтруде изданию сообщили, что готовы обсудить предложение, однако новое понятие должно дополнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и не снижать гарантии, установленные работникам.

Правительство разработало план восстановления экономики и доходов россиян
Экономика
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Пункт о введении минимального размера часовой ставки появился в проекте национального плана восстановления экономики в начале июня. Тогда его предлагалось установить с октября 2020 года при привлечении работников на неполное рабочее время сроком до трех месяцев «с целью борьбы с теневой оплатой труда и защиты интересов работодателей и их работников, работающих неполное рабочее время».

Позднее ввести минимальную почасовую оплату труда в размере 150 руб. при заключении срочных трудовых договоров на условиях неполного рабочего времени с 1 января 2021 года предложили депутаты от ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и сенатор Сергей Леонов. По мнению авторов законопроекта, часовая ставка, рассчитанная исходя из уровня МРОТ, слишком низкая: она составляла от 89,85 руб. в мае до 65,92 руб. в июле.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

В ЛДПР отметили, что размер прожиточного минимума трудоспособного населения — 12 130 руб. в месяц — крайне мал и «обеспечивает лишь уровень физиологического выживания человека». Если использовать его для расчета зарплаты при привлечении работника на временную работу на условиях неполного рабочего времени, это «не позволит обеспечить ему нормальную жизнь в течение месяца», отметили авторы законопроекта.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Анна Пустякова
Теги: зарплата, МРОТ
Материалы по теме
В Кремле заявили об отсутствии обсуждений введения базового дохода
Общество
Кремль оценил опасения россиян об ухудшении экономического положения
Общество
Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter