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В Петербурге на Васильевском острове неизвестный шилом ранил женщину

Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который с шилом напал на женщину на Васильевском острове. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о ножевом ранении на 8-й линии Васильевского острова из травматологического пункта поступило в дежурную часть 14 сентября около 2:00 мск. На место происшествия прибыл наряд полиции, очевидица рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что в 1:00 мск у дома № 34 по Среднему проспекту неизвестный ударил шилом в шею женщину 1978 года рождения, а затем скрылся с места преступления.

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Фото: Что случилось? Казань. Татарстан / VK

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. В полиции уточнили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда ее доставили в больницу.

Через два часа после происшествия подозреваемого в нападении задержали. По данным полиции, ранее мужчина уже был судим. Следственное управление по Василеостровскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Теги: Санкт-Петербург, нападение, Задержание преступника, новости
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