Иммунолог назвала необходимые для защиты здоровья осенью витамины

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Для защиты организма от вирусов и бактерий в осенний период необходимо употреблять продукты с содержанием бета-каротина. Об этом в интервью с RT рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

По ее словам, наибольшее количество бета-каротина содержится в продуктах насыщенного оранжевого, желто-оранжевого цвета. К ним относятся персики, абрикосы, мякоть сливы, тыква, морковь, дыня.

Аплетаева отметила, что бета-каротин — «предшественник» витамина А, основного витамина, защищающего слизистые верхних дыхательных путей от проникновения вирусов и бактерий. «Если пить чистый витамин А, он может быть токсичен», — пояснила врач.

Она добавила, что витамин А можно найти в молочных продуктах, но отметила, что их жирность бывает достаточно высокой, поэтому необходимо соблюдать меру.