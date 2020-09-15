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Иммунолог назвала необходимые для защиты здоровья осенью витамины

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Для защиты организма от вирусов и бактерий в осенний период необходимо употреблять продукты с содержанием бета-каротина. Об этом в интервью с RT рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

По ее словам, наибольшее количество бета-каротина содержится в продуктах насыщенного оранжевого, желто-оранжевого цвета. К ним относятся персики, абрикосы, мякоть сливы, тыква, морковь, дыня.

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Аплетаева отметила, что бета-каротин — «предшественник» витамина А, основного витамина, защищающего слизистые верхних дыхательных путей от проникновения вирусов и бактерий. «Если пить чистый витамин А, он может быть токсичен», — пояснила врач.

Она добавила, что витамин А можно найти в молочных продуктах, но отметила, что их жирность бывает достаточно высокой, поэтому необходимо соблюдать меру.

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Фото: Masha Rostovskaya/Unsplash

Другим важным витамином для защиты здоровья в осенний сезон, по словам врача, является витамин С. По словам Аплетаевой, «запастись» им достаточно сложно, но он позволяет улучшить клеточный иммунитет, а также является антиоксидантом и защищает клетки организма от повреждений.

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Теги: витамины, врач, иммунитет
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