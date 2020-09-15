В Саратовской области погибла женщина из-за отравления угарным газом

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В поселке Осиновском Марксовского района Саратовской области погибла пожилая женщина, предположительно, в результате отравления угарным газом, еще три человека пострадали, включая девочку семи лет. Об этом сообщает региональное следственное управление.

«По предварительным данным, 14 сентября 2020 года в вечернее время из квартиры дома в поселке Осиновский Марксовского района Саратовской области бригадой скорой медицинской помощи госпитализирована 61-летняя женщина, ее 41-летняя дочь и семилетняя внучка. Кроме того, медиками констатирована смерть 86-летней женщины», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нашли родственники. На данный момент следователи проводят осмотр места происшествия. В СК добавили, что на кухне стояла газовая колонка, из-за чего, по предварительной версии, причиной инцидента могло стать отравление угарным газом.

«В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в СК. Кроме того, было назначено судебно-медицинское исследование, чтобы узнать точную причину смерти женщины. Процессуальное решение будет принято после проверки.