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СМИ сообщили об убийстве бизнесмена возле магазина в Назрани

Неизвестные застрелили бизнесмена на выходе одного из магазинов Назрани. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, к 49-летнему бизнесмену подошел неизвестный и несколько раз выстрелил в упор, а затем скрылся с места происшествия на автомобиле. В результате мужчина погиб на месте.

Отмечается, что погибший занимался строительным бизнесом. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подозреваемых. Выясняются подробности случившегося.

Об убийстве мужчины также сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источника «РИА Новости», нападавших было двое. Они произвели из пистолета несколько выстрелов в 50-летнего мужчину. Отмечается, что нападавшие скрылись с места преступления.

Источник ТАСС сообщил, что после убийства мужчины был объявлен план «Перехват». В настоящее время ведутся поиски подозреваемых.

В конце июня неизвестные обстреляли автомобиль в Назрановском районе Ингушетии. В результате огнестрельные ранения получили два человека. Впоследствии пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Теги: Ингушетия, Назрань, убийство, бизнесмен
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