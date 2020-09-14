Жители Красноярска пожаловались на нашествие тли

Видео: Канал Степашка/youtube.

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Рои тли усыпали улицы Красноярска, пишет местное издание «Городские новости». Насекомых заметили как в центре города, так и на его окраинах.

На видео, которое опубликовали местные жители, видно, что рои тли летают в воздухе, насекомыми усыпана дорога, остановки и машина. Красноярцы жалуются, что им приходится сбрасывать насекомых с одежды.

«По заявлению Красноярского научного центра Сибирского отделения Академии наук, данная тля не представляет угрозу для граждан. Никаких мер не предпринимается, это биологическая ситуация — нашествие тли, они активно размножаются, скоро похолодает, и они все погибнут. Кроме неприятных ощущений, реальной угрозы тля не представляет», — сообщили РБК в пресс-службе мэрии Красноярска.

Также фасады домов облепили божьи коровки, сообщает местный портал ТВК. Чаще всего их замечали в близком к центру Советском районе, а также в окраинных Октябрьском и Свердловском районах и в спальном Солнечном микрорайоне.