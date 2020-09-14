На Черноморском флоте появился первый женский экипаж

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На Черноморском флоте (ЧФ) завершился эксперимент по формированию первого женского экипажа патрульного катера.

«Военнослужащие-женщины прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика», — сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев (цитата по «РИА Новости»).

В рамках учений женский экипаж выходил в море, самостоятельно обслуживая патрульный катер и исполняя служебные поручения. Команда прошла курсы общевойсковой подготовки и противодиверсионной обороны, выполнила задания по гранатометанию и стрельбе из штатного оружия.

В завершении обучения будущие моряки сдали зачеты, позволяющие вступить в должность и самостоятельно управлять морским судном. Результаты эксперимента рассмотрит Главное командование ВМФ России.