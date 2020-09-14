Забравшегося на крышу Александро-Невской лавры мужчину сняли спасатели

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Мужчину, который залез на крышу Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, спустили на землю с помощью лестницы машины МЧС. Об этом РБК сообщили в региональном главке ведомства.

Там добавили, что никто не пострадал.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России РБК сообщили, что мужчина, забравшийся на крышу лавры, был в неадекватном состоянии. Сотрудники полиции вели с ним переговоры.

Портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что мужчина залез на крышу с ножом 14 сентября около 01:30 мск. Издание указывало, что он является сотрудником Александро-Невской лавры.