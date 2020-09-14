В Петербурге сотрудник забрался на крышу Александро-Невской лавры

Вид на Троицкий собор Александро-Невской лавры (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

В Санкт-Петербурге мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры. Об этом РБК сообщили пресс-службе в Главного управления МВД России.

«Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который забрался на крышу одного из строений Александро-Невской лавры», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, мужчина находится в неадекватном состоянии, там добавили, что возможно ему потребуется медицинская помощь.

Как сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, забравшийся мужчина — сотрудник Александро-Невской лавры, на крышу он забрался с ножом 14 сентября около 1:30 ночи (по московскому времени).