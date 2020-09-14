В Татарстане и Коми переизбрали глав регионов

Рустам Минниханов (Фото: president.tatarstan.ru)

Действующий президент Татарстана Рустам Манниханов набирает 83,35% голосов избирателей, а временно исполняющий обязанности главы Республики Коми — 73,8% голосов. Об этом сообщает корреспондент РБК с заседания ЦИК, на котором подводятся итоги выборов.

В Коми обработаны 100% протоколов избирательных комиссий, а в Татарстане — 99,75%. При этом Татарстан — последний регион России, в котором выбирали не главу, а президента.

Второе место в Татарстане занял Альмир Михеев, выдвинутый от «Справедливой Россиии». Он набрал 4,86% голосов. Следом идут Альфред Валиев («Коммунисты России») — 4,63%, Олег Коробченко (Партия роста) — 3,58% и Владимир Сурчилов (ЛДПР) — 2,84%.

Также в Татарстане прошли дополнительные выборы депутата Госдумы в Нижнекамском избирательном округе, дополнительные выборы депутата Госсовета республики в Елабужском избирательном округе, а также выборы депутатов органов местного самоуправления.

В Коми второе место занял предприниматель и депутат Совета Усинска Андрей Никитин (ЛДПР), он получает 10,83% голосов. Следом идет кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарев, который набирает 5,73% голосов.