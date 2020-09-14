В Кузбассе обрушилась шахта

В Кемеровской области произошло обрушение кровли в штреке шахты «Чертинская-Коксовая» в Беловском районе. В результате один человек погиб, еще один пропал без вести. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента угольной промышленности администрации Кемеровской области.

«Там один человек погиб, а второй пропал под завалами», — говорится в сообщении.

По данным «Интерфакса», причиной обрушения стал внезапный выброс газа и угля. В тот момент в шахте находились 95 работников. Из них 87 вышли на поверхность, еще шесть занимаются жизнеобеспечением шахты. На месте работают спасатели.

Как сообщает агентство, прокуратура начала проверку по данному инциденту. Была сформирована специальная комиссия для расследования обстоятельств и причин аварии.