Вылетевший в Москву самолет вернулся в Иркутск из-за неисправности

В аэропорт Екатеринбурга Кольцово вернулся самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В S7 сообщили, что причиной возвращения в аэропорт вскоре после взлета стала техническая неисправность воздушного судна.

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург — Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что для выполнения рейса будет предоставлен резервный борт. Сейчас пассажиры ожидают вылета в здании аэропорта, с ними работают представители авиакомпании.