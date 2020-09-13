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Вылетевший в Москву самолет вернулся в Иркутск из-за неисправности

В аэропорт Екатеринбурга Кольцово вернулся самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В S7 сообщили, что причиной возвращения в аэропорт вскоре после взлета стала техническая неисправность воздушного судна.

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург — Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — сказали в пресс-службе.

В S7 заверили о безопасности самолета после полета Навального
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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Там также уточнили, что для выполнения рейса будет предоставлен резервный борт. Сейчас пассажиры ожидают вылета в здании аэропорта, с ними работают представители авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в Московской области легкомоторный самолет EuroStar совершил жесткую посадку, в результате которой погибли два человека.

Теги: самолет, S7, экстренная посадка
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