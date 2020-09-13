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На избирательном участке под Воронежем сгорело около 400 бюллетеней

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Около 400 бюллетеней сгорело во время пожара на избирательном участке в Воробьевском районе Воронежской области. Об этом ТАСС сообщил председатель областного избиркома Сергей Канищев.

«Пожар возник на избирательном участке № 0808 в здании клуба в совхозе «Воробьевский» Воробьевского района Воронежской области в 03:10 утра по улице Садовой, 8», — рассказал он.

По его словам, после ликвидации пожара сейф с бюллетенями достали. Он был закрыт, однако внутри от температуры сгорело около 400 бюллетеней.

В соответствии с решением избиркома, сгоревшие бюллетени аннулируют. Новое голосование было организовано на резервном пункте, также восстановлены списки избирателей. Тех, чьи бюллетени сгорели, оповещают о возможности прийти и проголосовать еще раз.

РБК направил запрос в Избирательную комиссию Воронежской области.

В России 13 сентября проходит основной день голосования на региональных и местных выборах. Ранее, 11 и 12 сентября, состоялись досрочные выборы. В 18 регионах страны проходят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов местных парламентов.

В Воронежской области с 11 по 13 сентября проходят выборы депутатов областной Думы седьмого созыва. Всего на выборы зарегистрировали 20 кандидатов, однако трое из них выбыли после регистрации.

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В Воробьевском муниципальном районе области проходят выборы депутатов Совета народных депутатов Березовского, Воробьевского, Никольского и Солонецкого сельских поселений второго созыва.

Теги: Воронежская область, пожар, избирательные участки, бюллетени, новости
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