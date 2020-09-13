На избирательном участке под Воронежем сгорело около 400 бюллетеней

Фото: МЧС России

Около 400 бюллетеней сгорело во время пожара на избирательном участке в Воробьевском районе Воронежской области. Об этом ТАСС сообщил председатель областного избиркома Сергей Канищев.

«Пожар возник на избирательном участке № 0808 в здании клуба в совхозе «Воробьевский» Воробьевского района Воронежской области в 03:10 утра по улице Садовой, 8», — рассказал он.

По его словам, после ликвидации пожара сейф с бюллетенями достали. Он был закрыт, однако внутри от температуры сгорело около 400 бюллетеней.

В соответствии с решением избиркома, сгоревшие бюллетени аннулируют. Новое голосование было организовано на резервном пункте, также восстановлены списки избирателей. Тех, чьи бюллетени сгорели, оповещают о возможности прийти и проголосовать еще раз.

РБК направил запрос в Избирательную комиссию Воронежской области.