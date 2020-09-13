В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

Видео: СК РФ

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В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества. Об этом сообщил Следственный комитет.

В СК рассказали, что Ерохина задержали на месте сразу после получения денежных средств в размере 2,1 млн руб. от «представителя администрации муниципального образования Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб».

Ерохин получил денежные средства за отсутствие в дни проведения выборов своих наблюдателей на избирательных участках, отсутствие провокаций и других препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан, говорится в сообщении СК.

В связи с этим следователи завели против него дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество). Расследование дела ведет главное следственное управление СК России.