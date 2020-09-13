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США выразили озабоченность заходом военных кораблей России в порты Кипра

США обеспокоены регулярным заходом российских военных кораблей в порты Кипра. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео в разговоре с кипрским президентом Никосом Анастасиадисом.

«Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в кипрских портах, выполняют не гуманитарные миссии в Сирии», — заявил он.

Помимо этого Штаты озадачены в связи с деятельностью России по «отмыванию денег» на территории островного государства. Помпео попросил Кипр и его президента учитывать озабоченность Вашингтона.

Ранее стало известно, что Кипр и США подписали меморандум о взаимопонимании с целью сотрудничества в сфере обороны. В рамках меморандума планируется создание учебного центра в Ларнаке, который получит название «Кипрский центр сухопутной, морской и портовой безопасности».

США и Кипр договорились о создании на острове учебного центра
Политика
Фото: Reuters

Посол России на Кипре Николай Осадчий в начале сентября заявлял, что Вашингтон пытается добиться запрета на доступ российских военных кораблей в порты Кипра.

«Были немало удивлены заявлением Посла США на Кипре Дж.Г.Гарбер от 2 сентября о том, что якобы Россия играет дестабилизирующую роль в регионе, особенно, в Сирии», — сказал он, напомнив, что Россия находится в Сирии по приглашению руководства официального Дамаска для борьбы с терроризмом, угрожающим всему Средиземноморью.
 

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Теги: США, Кипр, Россия, военные корабли, порт
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