США выразили озабоченность заходом военных кораблей России в порты Кипра

США обеспокоены регулярным заходом российских военных кораблей в порты Кипра. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео в разговоре с кипрским президентом Никосом Анастасиадисом.

«Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в кипрских портах, выполняют не гуманитарные миссии в Сирии», — заявил он.

Помимо этого Штаты озадачены в связи с деятельностью России по «отмыванию денег» на территории островного государства. Помпео попросил Кипр и его президента учитывать озабоченность Вашингтона.

Ранее стало известно, что Кипр и США подписали меморандум о взаимопонимании с целью сотрудничества в сфере обороны. В рамках меморандума планируется создание учебного центра в Ларнаке, который получит название «Кипрский центр сухопутной, морской и портовой безопасности».