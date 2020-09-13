США и Кипр договорились о создании на острове учебного центра

Центр создадут в Ларнаке, там будет идти обучение в сфере обработки и хранения опасных химических и биологических материалов, обеспечения безопасности морских портов, а также кибербезопасности

Республика Кипр и США подписали меморандум о взаимопонимании с целью дальнейшего сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщает Cyprus mail. Документ был подписан в ходе визита американского госсекретаря Майка Помпео в Никосию.

Меморандум предусматривает создание учебного центра в Ларнаке, который получит название «Кипрский центр сухопутной, морской и портовой безопасности» (Cyprus Centre for Land, Open Seas and Port Security — CYCLOPS), передает газета.

«Это будет объект, принадлежащий стране, который уже получил первоначальную сумму финансирования от правительства США с целью его создания и эксплуатации», — цитирует Cyprus mail заявление президентской канцелярии.

Обучение в центре будет проходить в сфере обработки и хранения опасных химических и биологических материалов, обеспечения безопасности морских портов, а также кибербезопасности и пограничного контроля.