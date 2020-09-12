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Два Ту-142 Северного флота выполнили плановые полеты над тремя морями

Два противолодочных дальних самолета Ту-142 выполнили плановые полеты над Северным, Баренцевым и Норвежским морями. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Продолжительность полета составила более 11 часов», — уточняется в сообщении.

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Фото: Carl Court / WPA / Getty Images

На отдельных этапах пути воздушные суда сопровождали истребители других государств. В пресс-службе подчеркнули, что полеты прошли в строгом соответствии с международными правилами.

В конце августа десять Ту-142 в рамках учений «Океанский щит-2020» пролетели над Черным, Балтийским, Норвежским и Чукотским морями, морем Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути, а также над нейтральными водами Тихого океана. На протяжении всего полета их сопровождали истребители НАТО.

Теги: самолеты, Баренцево море, Норвежское море, Северное море, Северный флот
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