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Глава ВВС США посоветовал приготовиться к новой крупной войне

Чарльз Браун
Чарльз Браун (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Американское правительство должно начать подготовку к возможной войне с Россией или Китаем. Об этом в своем докладе «Ускорьте изменения, или проиграете» заявил начальник штаба ВВС США Чарльз Браун, сообщает издание Defense News.

«Будущая война с любой из стран может повлечь за собой боевые потери наравне с потерями в крупном конфликте, таком как Вторая мировая война», — заявил он.

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По мнению Брауна, руководство армии США недостаточно серьезно относится к будущей войне. Чтобы победить, страна должна развивать свои ресурсы и сделать упор на разработку новых технологий. Более конкретный перечень необходимых действий глава штаба намерен представить 14 сентября.

Ранее главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергей Суровикин сообщил об агрессивных действиях со стороны американской авиации. По его словам, в августе бомбардировщики ВВС США отработали ракетные удары по объектам на территории России.

Теги: США, ВВС США, мировая война
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