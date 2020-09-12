«Мосэнерго» опровергло сброс горячей воды в реку

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Все ТЭЦ Москвы работают в штатном режиме и не производили сброс горячей воды в столичные водоемы. Об этом РБК сказали в пресс-службе компании «Мосэнерго».

«В связи с сообщениями в ряде СМИ о повышении температуры воды в реке Чертановка информируем, что все ТЭЦ «Мосэнерго» работают в штатном режиме. Сбросов горячей воды в водоемы Москвы, в том числе реку Чертановка, не производилось», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Московский комсомолец» и телеканал «360» передали, что вода в реке Чертановка нагрелась до 50 градусов. Собеседник «МК» рассказал, что повышение температуры произошло из-за сброса ТЭЦ горячей воды.

Бывший пресс-секретарь ГУП «Мосводосток» Игорь Епифанов объяснил журналистам «360», что подобное могло произойти из-за аварийной ситуации на предприятии.