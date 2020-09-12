Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

Мария Захарова (Фото: Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование Службы безопасности Украины удалить из магазина App Store на территории страны приложения российских СМИ является проявлением политической цензуры. Заявление Захаровой опубликовано на сайте дипведомства.

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple <…> как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — сказала она.

По мнению Захаровой, таким образом Киев проводит «тотальную украинизацию» и пытается ограничить свободный доступ граждан не только к информации, но и к русскому языку.

Представитель МИДа призвала компанию Apple отказаться от выполнения требований Украины и выразила надежду, что правозащитные организации вмешаются в ситуацию.