Генпрокуратура Перу арестовала бывшего премьер-министра страны

Бывший глава кабмина Перу Сесар Вильянуэва арестован по инициативе Генеральной прокуратуры страны. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте надзорного ведомства.

«После расследования Первой высшей прокуратуры, специализирующейся на коррупционных преступлениях должностных лиц, прокурор Хесус Фернандес ходатайствовал о предварительном аресте экс-премьера Сесара Вильянуэвы, а также предпринимателя Хосе Марии Сантистебана Зуриты», — говорится в сообщении.

По информации агентства Andina, кроме Вильянуэвы и предпринимателя были арестованы два сотрудника контрольно-надзорных органов: главный прокурор Лимы Норт Альберто Орландо Россель Альварадо и заместитель прокурора провинции Рональд Николас Чафлок Чавес. Суд санкционировал проведение обысков в доме бывшего премьер-министра и доступ к переписке всех взятых под стражу.

Арестованным вменяется «торговля влиянием». Речь идет о коррупционном скандале с бразильской компанией Odebrecht. По мнению прокуратуры, во время своего губернаторства в регионе Сан-Мартин в 2007-2013 года Вильянуэва покровительствовал компании и способствовал ее победе в тендере на строительство автотрассы.

Вильянуэва дважды занимал пост премьер-министра: в 2013-2014 годах и в 2018-2019 годах. Он подал в отставку в марте.