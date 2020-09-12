Рогозин назвал сроки начала модернизации плавучего космодрома

Плавучий космодром «Морской старт», который находится в порту Славянка (Приморский край), планируют восстанавливать и модернизировать в ноябре 2020 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в выпуске видео «Линия генерального», опубликованное на Youtube.

«Дальше, я считаю, (необходимо за) пару месяцев решить все вопросы, юридические вопросы, и приступить к модернизации комплекса», — сказал Рогозин.

Материал дополняется