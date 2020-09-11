ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Артемий Лебедев (Фото: АГН «Москва»)

Дизайнера и основателя одной из старейших российских дизайн-студий Артемия Лебедева обвинили в публичном оскорблении памяти Победы и создании «резко отрицательного образа» черкесов — заявление об этом подал в ФСБ председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве профессор Юрий Агирбов. Его адвокат Владимир Слащев передал РБК копию документа.

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).

Претензии заявителя связаны с двумя роликами Лебедева на его YouTube-канале, выложенными 15 июля и 19 августа этого года. По мнению Агирбова, в одном из них он публично осквернил символ воинской славы России — скульптуру «Родина-мать зовет» в Волгограде, назвав ее «позднесоветский старческий маразм» и другими словами. В другом ролике, написал в заявлении профессор, Лебедев сформировал образ черкесов, как национальной группы, враждебной русским.

К заявлению прилагаются результаты психолого-лингвистической экспертизы, проведенной по заказу бюро «Коблев и партнеры», которая, по словам Слащева, подтвердила наличие в высказываниях Лебедева признаков вышеуказанных преступлений.