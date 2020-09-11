Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 12:54
Главный инфекционист США оценил сроки возвращения к нормальной жизни Общество, 21:13 Силовики задержали протестующих возле Красного костела в Минске Политика, 21:04 Украинский посол направил Минску ноту из-за обыска его машины на границе Политика, 21:03 КХЛ перенесла еще четыре матча «Йокерита» из-за подозрений на COVID-19 Спорт, 20:46 «Автодор» представил проект дороги «Золотое кольцо» Бизнес, 20:44 «Газпром» сократит инвестпрограмму на 2020 год на 182 млрд руб. Бизнес, 20:21 Хоккеисты «Авангарда» одержали четвертую победу подряд Спорт, 20:19 Трамп сообщил о согласии Бахрейна и Израиля нормализовать отношения Политика, 20:17 «Уфа» осталась в аэропорту из-за отсутствия у водителя COVID-справки Спорт, 19:57 Член ОНК сообщила о состояниии Ефремова в СИЗО Общество, 19:50 «Первый канал» покажет матч Даниила Медведева в полуфинале US Open Спорт, 19:44 Суд признал незаконной забастовку рабочих «Беларуськалия» Политика, 19:42 События недели: евро по ₽90, обвал IT-гигантов США, скандал с Nikola Инвестиции, 19:40 В СЖР назвали цензурой удаление приложений ВГТРК из App Store на Украине Общество, 19:34
Политика ,  
0 

Украинский посол направил Минску ноту из-за обыска его машины на границе

Video

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим направил в МИД республики ноту в связи с проверкой белорусскими пограничниками его автомобиля при пересечении границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украинское Министерство иностранных дел.

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — заявили в МИД Украины.

Во время пересечения послом границы сотрудники пропускного пункта «Новая Гута» произвели досмотр машины дипломата. Кизим заявил, что считает эти действия нарушением пункта Венской конвенции, запрещающего осмотр личного багажа дипломата.

В погранкомитете Белоруссии заявили, что сотрудники ведомства действовали согласно стандартной процедуре и не нарушали Венскую конвенцию.

Киев описал отношения с Минском словами «мы не должны это терпеть»
Политика
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Ранее в сентябре глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал политику, которую Минск осуществляет в отношении Киева, недружественной.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

«Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть», — сказал Кулеба. Таким образом он прокомментировал передачу Белоруссией России 32 задержанных в конце июля граждан, которых Минск изначально называл бойцами ЧВК Вагнера и заподозрил в планировании провокаций перед выборами.

Киев опознал среди задержанных в Белоруссии россиян нескольких человек, подозреваемых на Украине в терроризме, и требовал их выдачи.

Теги: Украина, Белоруссия, посол
Материалы по теме
Киев описал отношения с Минском словами «мы не должны это терпеть»
Политика
Украинские пограничники сообщили о пропуске белорусских оппозиционеров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter