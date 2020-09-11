Украинский посол направил Минску ноту из-за обыска его машины на границе

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Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим направил в МИД республики ноту в связи с проверкой белорусскими пограничниками его автомобиля при пересечении границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украинское Министерство иностранных дел.

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — заявили в МИД Украины.

Во время пересечения послом границы сотрудники пропускного пункта «Новая Гута» произвели досмотр машины дипломата. Кизим заявил, что считает эти действия нарушением пункта Венской конвенции, запрещающего осмотр личного багажа дипломата.

В погранкомитете Белоруссии заявили, что сотрудники ведомства действовали согласно стандартной процедуре и не нарушали Венскую конвенцию.