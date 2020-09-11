Правительство официально переименовало Минкомсвязь в Минцифры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Правительство России изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с «Минкомсвязь России» на «Минцифры России». Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Изменения были внесены в положение о министерстве. Ранее там фигурировало сокращенное название «Минкомсвязь России», — говорится в сообщении.

В 2018 году занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину создать в структуре нового правительства Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Как объяснял Медведев, задачей нового министерства будет реализация «цифровой повестки дня», предполагалось, что оно появится на базе Министерства связи и массовых коммуникаций. В мае того же года Путин подписал указ, согласно которому Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако сокращенное название ведомства осталось «Минкомсвязь».