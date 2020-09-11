У пользователей «Сбербанк. Онлайн» возникли трудности с переводами

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

У пользователей онлайн-приложения Сбербанка возникли трудности с проведением переводов. Жалобы на задержки с проведением операций появились в Twitter.

В пресс-службе Сбербанка РБК подтвердили, что у некоторых пользователей могли возникнуть сложности.

«Сегодня днем в «Сбербанк Онлайн» у части клиентов могли наблюдаться затруднения при совершении переводов по вкладам. Наши специалисты уже всё исправили и операции совершаются в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства», — заявили в пресс-службе.

В предыдущий раз сбой в работе «Сбербанк Онлайн» отмечался 22 августа