В работе онлайн-приложения Сбербанка второй день подряд произошел сбой

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Технический сбой произошел в работе онлайн-приложения «Сбербанк Онлайн» в субботу, 22 августа. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с задержками в отображении актуальных остатков по вкладам и счетам в «Сбербанк Онлайн». Специалисты банка оперативно устранили затруднения», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в настоящее время все системы кредитной организации работают в штатном режиме. В банке принесли извинения за доставленные неудобства.

О сбое в работе приложения сообщили и пользователи Twitter.

Это не первый случай неполадок в работе приложения за последнее время. Так, трудности с входом у пользователей «Сбербанк Онлайн» наблюдались 21 августа. Тогда некоторые из них сообщали о проблемах в работе сайта и горячей линии. О сбоях также писали пользователи Twitter. Впоследствии в банке сообщили РБК, что специалисты оперативно устранили возникшие затруднения.