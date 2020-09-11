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Минпромторг не поддержал идею двойных ценников в магазинах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Минпромторге России не поддержали идею двойных ценников в магазинах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве считают, что новые ценники приведут к перегруженности информацией, что создаст неудобства для покупателей. «Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках. В свою очередь все это повлечет неудобства для потребителей», — сказали в ведомстве.

Накануне с идеей двойных ценников к Минпромторгу обратился Союз потребителей России, сообщали «Известия». В Союзе предложили указывать на ценниках не только стоимость товара, но и вес или объем продукта.

В российских магазинах предложили ввести двойные ценники
Бизнес
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Авторы инициативы считают, что это лишит производителей стимула постепенно уменьшать вес или объем упаковок, не снижая при этом цену. Кроме того, двойной ценник поможет покупателям сравнивать стоимость товаров, что сейчас не всегда возможно, так как упаковки имеют разный вес или объем, говорится в письме Союза потребителей.

Теги: Минпромторг, ценники, Союз потребителей, магазины
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