В США умер автор музыки из фильма «Криминальное чтиво»

Рональд Белл (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Композитор и музыкант Рональд Белл, один из основателей фанк-группы Kool & The Gang, чья музыка звучала в фильмах «Криминальное чтиво», «Лихорадка субботним вечером» и «Рокки», скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает издание Variety.

Как заявила его жена и агент Тиа Синклер Белл, ее муж скончался накануне в своем доме на Виргинских островах (США). О причине смерти не сообщается. У музыканта остались десять детей и внуки.

В последнее время Белл был занят в ряде проектов, включая его сольную работу Kool Baby Brotha Band. Он также работал над Kool TV — серией короткометражных фильмов о карьере группы.

Рональд Белл вместе с братом Робертом в 1964 году основал группу Kool & The Gang, которая выступала в разных стилях: джаз, фанк, соул, рок и поп. Группа получила две премии «Грэмми». Одну из них группа получила в 1978 году за саундтрек к фильму «Лихорадка субботним вечером», где звучит их песня Open Sesame.