Посол Украины заявил об обеспокоенности интеграцией России и Белоруссии

Игорь Кизим (Фото: UkrEmbMins / Facebook)

Дальнейшая интеграция России и Белоруссии вызывает обеспокоенность у Украины. Об этом в интервью Hromadske рассказал посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

«До этого мы хотя бы понимали, и это были словесные гарантии от Белоруссии, что наша граница будет оставаться мирной. А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Белоруссии и России — это вызывает вопросы», — сообщил посол.

Посол также отметил, что у России и Белоруссии сейчас сильные отношения по аспекту безопасности, тесное сотрудничество по линии спецслужб и других силовых ведомств.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия значительно продвинулись в решении двусторонних проблем и что после встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в ближайшее время, будет поставлена точка в реализации достигнутых соглашений.