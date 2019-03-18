Умер автор музыки к фильму «Криминальное чтиво» Дик Дейл

Дика Дейла называли «королем серф-рока» и одним из первых испытателей гитары Fender Stratocaster. Наиболее известным в мире стал его сингл Misirlou, который Квентин Тарантино использовал в фильме «Криминальное чтиво»

Фото: Dickdale.com

В США на 82-м году жизни умер гитарист и рок-музыкант Дик Дейл. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на знакомых музыканта.

По словам игравшего с ним басиста Сэма Болла, Дик Дейл умер в субботу, 16 марта. В 2015 году в интервью журналу Billboard Дейл рассказал, что страдает из-за проблем со здоровьем. Несмотря на болезнь, Дик Дейл был вынужден продолжать гастроли для того, чтобы оплачивать медицинские счета, поскольку страховка не покрывала лечение. Врачи дважды диагностировали у него рак прямой кишки.

Настоящее имя Дика Дейла — Ричард Энтони Монсур. Он родился в 1937 году в ливанско-польской семье в Бостоне. Дик Дейл был наиболее известен по композиции Misirlou, которая была использована Квентином Тарантино в фильме «Криминальное чтиво» в 1994 году. Однако музыкальную карьеру он начал еще в 1959 году, а его первый альбом вышел в 1962 году. Всего за свою карьеру он выпустил 11 альбомов и 14 сборников. Он стал известен благодаря стилю игры: как отмечает California Rocker, Дейл считается одним из создателей направления серф-рок. Billboard называл его «крестным отцом серф-гитары». В 1950-х годах он принимал участие в создании модели гитары Fender Stratocaster, испытав ее на своих концертах. В 1970-х Дейл на время покинул музыку, однако вновь вернулся к концертам в в начале 1980-х.