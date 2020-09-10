Путин поздравил певицу Долину с 65-летием

Лариса Долина (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения певицу и народную артистку России Ларису Долину, которой исполнилось 65 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Своим вдохновенным творчеством Вы вписали яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, обогатили замечательные традиции эстрадной, джазовой исполнительских школ», — отметил президент.

Он добавил, что Долиной сопутствует успех как в гастрольных поездках по России, так и на престижных мировых сценах. Он добавил, что такая профессиональная востребованность — это награда за талант и преданность своему призванию.

Глава государства пожелал артистке здоровья и благополучия.