Путин поздравил певицу Долину с 65-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения певицу и народную артистку России Ларису Долину, которой исполнилось 65 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Своим вдохновенным творчеством Вы вписали яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, обогатили замечательные традиции эстрадной, джазовой исполнительских школ», — отметил президент.
Он добавил, что Долиной сопутствует успех как в гастрольных поездках по России, так и на престижных мировых сценах. Он добавил, что такая профессиональная востребованность — это награда за талант и преданность своему призванию.
Глава государства пожелал артистке здоровья и благополучия.