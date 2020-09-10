Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 75,53 (-0,54) Инвестиции, 12:40
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 89,3 (-0,26) Инвестиции, 12:40
Российский велогонщик сломал ребро при падении на «Тур де Франс» Спорт, 12:58 Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 12:58 Путин поздравил певицу Долину с 65-летием Общество, 12:47 В AstraZeneca прокомментировали приостановку испытаний вакцины от COVID Общество, 12:38 Песков допустил недопонимание после слов Конте о комиссии по Навальному Политика, 12:37 «Разочаруются все». Чего ожидать от курса биткоина Крипто, 12:35 Разработчик «Новичка» объяснил данные об улучшении состояния Навального Политика, 12:34 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 12:29 Почему облачные платформы не боятся потрясений в экономике Индустрия 4.0, 12:20  Песков назвал искажающими реальность слова Помпео о Навальном Политика, 12:18 Toyota назвала цены на обновленный Land Cruiser Prado в России Авто, 12:18 В Кремле заявили об отсутствии информации о состоянии здоровья Навального Общество, 12:17 Кинопродюсер и президент «Наполи» заразился коронавирусом Спорт, 12:14 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 12:12
Общество ,  
0 

Путин поздравил певицу Долину с 65-летием

Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения певицу и народную артистку России Ларису Долину, которой исполнилось 65 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Своим вдохновенным творчеством Вы вписали яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, обогатили замечательные традиции эстрадной, джазовой исполнительских школ», — отметил президент.

Он добавил, что Долиной сопутствует успех как в гастрольных поездках по России, так и на престижных мировых сценах. Он добавил, что такая профессиональная востребованность — это награда за талант и преданность своему призванию.

Детский хор поздравил Шварцмана со 100-летием песнями из его мультфильмов
Общество

Глава государства пожелал артистке здоровья и благополучия.

Лариса Долина родилась в 1955 году в Баку. Она получила известность после исполнения песни «Три белых коня» для фильма «Чародеи». В 1985 году певица начала сольную карьеру, она записала более 20 студийных альбомов. Кроме того, Долина снялась в таких картинах, как «Новейшие приключения Буратино», «Золушка», и других.

Теги: Владимир Путин, поздравление, певица
Материалы по теме
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР
Политика
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Общество
Путин поздравил Валентина Гафта с 85-летним юбилеем
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter