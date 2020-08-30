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Детский хор поздравил Шварцмана со 100-летием песнями из его мультфильмов

Видео: yslascheva / Facebook
Видео: yslascheva / Facebook
Video

Детский хор спел Леониду Шварцману в день 100-летнего юбилея песни из его мультфильмов. Видео с исполнением композиции из мультфильма «Обезьянки» разместила в Facebook председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Союзмультфильм и детский хор поют Леониду Ароновичу Шварцману в день его 100-летия песни из его мультфильмов во дворе его дома! Прямо до слёз!» — прокомментировала Слащева видео.

Ранее режиссера-мультипликатора со 100-летним юбилеем поздравил президент Владимир Путин.

Леонид Шварцман — мультипликатор, режиссер, народный художник России. Он автор серии мультфильмов «Обезьянки», художник-постановщик мультфильмов о Чебурашке и крокодиле Гене, котенке по имени Гав, цикла «38 попугаев» и других известных детских картин.

Теги: Юбилей, «Союзмультфильм»
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