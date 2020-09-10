В Петербургской духовной академии ввели карантин из-за коронавируса

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В Санкт-Петербургской духовной академии ввели карантин после заболевания нескольких студентов коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«В настоящее время уже взяты анализы на наличие вируса у воспитанников, вступавших с заболевшими в непосредственный контакт. Учебный процесс в Академии продолжается в полном объеме в дистанционном формате», — говорится в сообщении.

Учащиеся из Петербурга и Ленинградской области, переболевшие коронавирусом или имеющие отрицательный тест на COVID-19, до конца карантина будут находиться дома.

Карантинный режим в академии продлится до 21 сентября. В случае достижения эффекта карантинные меры могут быть сняты раньше, добавили в пресс-службе.