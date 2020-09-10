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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербургской духовной академии ввели карантин из-за коронавируса

Фото: Андрей Пронин / ТАСС
Фото: Андрей Пронин / ТАСС

В Санкт-Петербургской духовной академии ввели карантин после заболевания нескольких студентов коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«В настоящее время уже взяты анализы на наличие вируса у воспитанников, вступавших с заболевшими в непосредственный контакт. Учебный процесс в Академии продолжается в полном объеме в дистанционном формате», — говорится в сообщении.

Учащиеся из Петербурга и Ленинградской области, переболевшие коронавирусом или имеющие отрицательный тест на COVID-19, до конца карантина будут находиться дома.

Карантинный режим в академии продлится до 21 сентября. В случае достижения эффекта карантинные меры могут быть сняты раньше, добавили в пресс-службе.

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Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге, на 10 сентября под медицинском наблюдением с коронавирусной инфекцией находятся 374 человека. С начала пандемии в городе COVID-19 заразился 38 651 человек, из них 2590 случаев закончились летальным исходом.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: карантин, академия, Санкт-Петербург, коронавирус
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