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Неизвестные напали на координатора штаба Навального в Челябинске

Алексей Барабошкин
Алексей Барабошкин (Фото: teamnavalny_che / Vk)

Штаб Навального в Челябинске заявил о нападении на своего координатора Алексея Барабошкина. Соответствующая запись опубликована на странице штаба во «ВКонтакте».

По данным штаба, нападение произошло вечером 9 сентября, неизвестные избили Барабошкина, но деньги и телефон не взяли. Из травмпункта координатора штаба госпитализировали в ОКБ №3 с подозрением на перелом костей свода черепа.

В штабе утверждают, что в течение нескольких недель до нападения Барабошкину поступали угрозы, связанные с работой.

В штабе Навального в Новосибирске сообщили о нападении
Политика
Фото: novosibirsk_2020 / VK

В пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области сообщили РБК, что по данному факту проводится проверка.

«У нас по данному факту из медицинского учреждения получено сообщение о поступлении гражданина к ним. В настоящее время мы по данному факту начали проверку», — заявили в пресс-службе.

Накануне о нападении сообщили в штабе коалиции оппозиционных кандидатов «Новосибирск 2020». По словам координатора штаба Навального в Новосибирске и лидера коалиции Сергея Бойко, утром в помещение штаба ворвались двое неизвестных и разбили бутылку с химикатами, после чего сбежали. В результате происшествия двух волонтеров увезли на скорой, говорил Бойко.

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Теги: штаб Навального, Челябинск, нападение, новости
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