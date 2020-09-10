Неизвестные напали на координатора штаба Навального в Челябинске

Алексей Барабошкин (Фото: teamnavalny_che / Vk)

Штаб Навального в Челябинске заявил о нападении на своего координатора Алексея Барабошкина. Соответствующая запись опубликована на странице штаба во «ВКонтакте».

По данным штаба, нападение произошло вечером 9 сентября, неизвестные избили Барабошкина, но деньги и телефон не взяли. Из травмпункта координатора штаба госпитализировали в ОКБ №3 с подозрением на перелом костей свода черепа.

В штабе утверждают, что в течение нескольких недель до нападения Барабошкину поступали угрозы, связанные с работой.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области сообщили РБК, что по данному факту проводится проверка.