В штабе Навального в Новосибирске сообщили о нападении

Фото: novosibirsk_2020 / VK

В Новосибирске двое неизвестных совершили нападение на штаб коалиции оппозиционных кандидатов «Новосибирск 2020». Об этом сообщается в группе коалиции во «ВКонтакте».

Согласно сообщению, утром 8 сентября в помещение штаба ворвались двое неизвестных и разбили бутылку с химикатами, после чего сбежали. Лидер коалиции и глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко на опубликованном видео пояснил, что нападение произошло во время лекции для агитаторов, всех присутствовавших эвакуировали.

По его словам, позже сотрудники правоохранительных органов установили, что жидкость была ими предварительно опознана как химическое средство для обработки животных с невысокой степенью токсичности.

«Тем не менее у нас уже несколько ребят в достаточно тяжелом состоянии», — добавил он, указав, что двух волонтеров увезли на скорой.