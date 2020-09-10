В ВОЗ сообщили о планах добиться полного отказа от трансжиров к 2023 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует добиться того, чтобы компании полностью отказались от использования транжиров при производстве продуктов питания к 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

«В то время, когда весь мир борется с пандемией заболевания COVID-19, мы должны приложить все силы для защиты здоровья людей. Это включает в себя принятие всех возможных мер по предотвращению неинфекционных заболеваний», — заявил он.

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