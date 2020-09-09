Треть ведущих онлайн-собеседования компаний предпочла их очным встречам

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Из числа работодателей, применяющих онлайн-собеседования, 39% предпочитают их очным интервью. Это следует из исследования, проведенного аналитиками сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть у РБК). Доля компаний, проводивших собеседования удаленно, от общего числа респондентов составила 48%.

«Среди работодателей, имеющих опыт проведения видеособеседований, 39% считают этот формат интервью более удобным, чем очные встречи с соискателями», — отмечается в исследовании.

При этом 11% из них однозначно уверены в этом. А 17% из всех опрошенных считают, что собеседования по видеосвязи «вполне могут стать» альтернативой традиционным встречам.

Среди положительных сторон онлайн-интервью рекрутеры выделили пользу при подборе сотрудников в других регионах, возможность отсеять заведомо неподходящих кандидатов при первичном отборе, а также то, что сами соискатели соглашаются на предложение пройти собеседование дистанционно охотнее, чем на очное интервью.

В условиях пандемии коронавируса фактором стала и безопасность такого формата, говорится в исследовании.