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Треть ведущих онлайн-собеседования компаний предпочла их очным встречам

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Из числа работодателей, применяющих онлайн-собеседования, 39% предпочитают их очным интервью. Это следует из исследования, проведенного аналитиками сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть у РБК). Доля компаний, проводивших собеседования удаленно, от общего числа респондентов составила 48%.

«Среди работодателей, имеющих опыт проведения видеособеседований, 39% считают этот формат интервью более удобным, чем очные встречи с соискателями», — отмечается в исследовании.

При этом 11% из них однозначно уверены в этом. А 17% из всех опрошенных считают, что собеседования по видеосвязи «вполне могут стать» альтернативой традиционным встречам.

Среди положительных сторон онлайн-интервью рекрутеры выделили пользу при подборе сотрудников в других регионах, возможность отсеять заведомо неподходящих кандидатов при первичном отборе, а также то, что сами соискатели соглашаются на предложение пройти собеседование дистанционно охотнее, чем на очное интервью.

В условиях пандемии коронавируса фактором стала и безопасность такого формата, говорится в исследовании.

Основным минусом онлайн-интервью респонденты называли отсутствие полноценного визуального контакта и невербального общения, в таких условиях рекрутер не может в полной мере оценить личные качества кандидата. Также среди отрицательных сторон отмечались обрыв связи по техническим причинам и невозможность кандидату увидеть своего потенциального места работы и составить впечатление об офисе и своих будущих коллегах.

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Вместе стем, эксперты отмечают, что во время онлайн-собеседований, в рамках обезличенных интервью компаниям станет сложнее оценивать личностное соответствие кандидата компании и ее ценностям, и то, что в профессиональных кругах называют «химией». Вместо этого рекрутеры будут делать упор на профессиональные навыки.

Теги: рекрутинг, интервью, работодатели, Superjob
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