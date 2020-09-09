В Сочи женщину задержали за поджог 11 автомобилей

В Сочи задержали женщину, которую подозревают в поджоге автомобилей. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции сообщили, что к ним обратился водитель машины и рассказал, что его транспортное средство Volkswagen Transporter подожгли. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили жителей и изучили записи с камер. В результате удалось установить подозреваемую.

Ей оказалась 45-летняя жительница Красноярского края, женщину задержали на одной из улиц курортного города. Полицейские выяснили, что подозреваемая подожгла машину мужчины, разбив окно и бросив внутрь бутылку с зажигательной смесью. Затем она скрылась.

Оказалось, что женщина причастна еще к десяти поджогам в Сочи. Общая сумма ущерба превысила 1,9 млн руб.