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В Сочи женщину задержали за поджог 11 автомобилей

В Сочи задержали женщину, которую подозревают в поджоге автомобилей. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции сообщили, что к ним обратился водитель машины и рассказал, что его транспортное средство Volkswagen Transporter подожгли. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили жителей и изучили записи с камер. В результате удалось установить подозреваемую.

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Фото: личная страница Константина Добрынина в Facebook

Ей оказалась 45-летняя жительница Красноярского края, женщину задержали на одной из улиц курортного города. Полицейские выяснили, что подозреваемая подожгла машину мужчины, разбив окно и бросив внутрь бутылку с зажигательной смесью. Затем она скрылась.

Оказалось, что женщина причастна еще к десяти поджогам в Сочи. Общая сумма ущерба превысила 1,9 млн руб.

Против задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время она находится под стражей.

Теги: Сочи, поджог, автомобиль
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