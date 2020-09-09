Песков объяснил причины падения курса рубля

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Волатильность рубля имеет место, она вызвана нестабильностью мировой экономической конъюнктуры. Об этом, как сообщает ТАСС, журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что сейчас мировая экономическая конъюнктура нестабильна, поэтому волатильность в различных секторах мировой экономики не может не оказывать какое-то влияние на нас», — сообщил Песков.

Также Песков добавил, что падение курса рубля в целом никак не влияет на макроэкономические показатели российской экономики. По его словам, она застрахована от рисков «благодаря экономической политике правительства».

7 сентября курс евро впервые с февраля 2016 года поднялся до 90,07 руб, курс доллара составлял 76,24 руб. По данным Мосбиржи на 16:05 доллар стоит 75,6 руб., а евро — 89,3 руб.