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Песков объяснил причины падения курса рубля

Доллар/Рубль USD/RUB ₽75,575 -0,92% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽89,288 -0,58% Купить
Фото: Николай Титов / Global Look Press
Фото: Николай Титов / Global Look Press

Волатильность рубля имеет место, она вызвана нестабильностью мировой экономической конъюнктуры. Об этом, как сообщает ТАСС, журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что сейчас мировая экономическая конъюнктура нестабильна, поэтому волатильность в различных секторах мировой экономики не может не оказывать какое-то влияние на нас», — сообщил Песков.

Также Песков добавил, что падение курса рубля в целом никак не влияет на макроэкономические показатели российской экономики. По его словам, она застрахована от рисков «благодаря экономической политике правительства».

Рубль стал второй по волатильности валютой мира
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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

7 сентября курс евро впервые с февраля 2016 года поднялся до 90,07 руб, курс доллара составлял 76,24 руб. По данным Мосбиржи на 16:05 доллар стоит 75,6 руб., а евро  — 89,3 руб.

Эксперты считают, что ключевое влияние на курс оказывают отравление оппозиционера Алексея Навального и ситуация в Белоруссии. По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, динамика рубля стала ухудшаться с 20 августа, после появления новостей об отравлении Навального, из-за чего среди западных политиков вновь начала звучать санкционная риторика. Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец называет одной из причин ослабления рубля ситуацию в Белоруссии.

Теги: курс рубля, Дмитрий Песков
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