Американец попытался взорвать машину рядом с Пентагоном

В США 19-летний парень попытался взорвать автомобиль около здания Пентагона, сообщает The Washington Post.

Инцидент произошел утром в понедельник, 24 февраля. Сотрудник полиции заметил 19-летнего Мэттью Ричардсона из Арканзаса на северной парковке Пентагона. Молодой человек пытался с помощью прикуривателя зажечь кусок ткани, который был вставлен в бензобак Land rover.

Когда офицер подошел к парню, тот заявил, что собирается взорвать себя и автомобиль. Машина принадлежала военнослужащему, который не был знаком с Ричардсоном.

Когда полицейский попытался задержать мужчину, тот побежал в сторону Арлингтонского кладбища. Парня поймали спустя час примерно в полутора километрах от здания Пентагона.

При обыске у Ричардсона были найдены документы, согласно которым он был арестован на выходных за нападение на сотрудника правоохранительных органов. 26 февраля он должен был предстать перед Арлингтонским судом по этому делу.