Российские режиссеры оценили лимит женщин и геев для номинации на «Оскар»

Подготовка к церемонии вручения премии «Оскар» (Фото: Kevork Djansezian / Getty Images)

Новые стандарты Американской киноакадемии, которым должны соответствовать картины для номинации «Лучший фильм», являются примером установления цензуры в искусстве. Об этом заявил РБК режиссер анимационных фильмов Константин Бронзит.

«Наблюдаем парадоксальную картину, когда в самой свободной и демократичной стране мира, какой себя позиционирует Америка, в искусстве тем более, устанавливается жесточайшая цензура», — сказал он.

По словам Бронзита, подобные нововведения — не забота об ЛГБТ или женщинах, а забота о том, чтобы никто не смог обвинить академию, что «она не в тренде». «Вот это все об этом, это все страхи. И вот получается такая ерунда, глупость, которая к искусству, к кинематографу не имеет никакого отношения вообще», — сказал он.

Режиссер Павел Чухрай в разговоре с РБК назвал нововведения частью негативных процессов, которые происходят в мире.

«Это вызывает глубокую, если не грусть, то недоумение. То есть недоумения нет, потому что понятно, что какие-то процессы идут негативные в мире, и это часть этих процессов», — сказал Чухрай.