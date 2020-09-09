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Российские режиссеры оценили лимит женщин и геев для номинации на «Оскар»

Подготовка к церемонии вручения премии «Оскар»
Подготовка к церемонии вручения премии «Оскар» (Фото: Kevork Djansezian / Getty Images)

Новые стандарты Американской киноакадемии, которым должны соответствовать картины для номинации «Лучший фильм», являются примером установления цензуры в искусстве. Об этом заявил РБК режиссер анимационных фильмов Константин Бронзит.

«Наблюдаем парадоксальную картину, когда в самой свободной и демократичной стране мира, какой себя позиционирует Америка, в искусстве тем более, устанавливается жесточайшая цензура», — сказал он.

По словам Бронзита, подобные нововведения — не забота об ЛГБТ или женщинах, а забота о том, чтобы никто не смог обвинить академию, что «она не в тренде». «Вот это все об этом, это все страхи. И вот получается такая ерунда, глупость, которая к искусству, к кинематографу не имеет никакого отношения вообще», — сказал он.

Режиссер Павел Чухрай в разговоре с РБК назвал нововведения частью негативных процессов, которые происходят в мире.

«Это вызывает глубокую, если не грусть, то недоумение. То есть недоумения нет, потому что понятно, что какие-то процессы идут негативные в мире, и это часть этих процессов», — сказал Чухрай.

Академия ввела лимит на съемки инвалидов и геев для номинации на «Оскар»
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Фото: Ian West / PA Images / ТАСС

Накануне Американская киноакадемия опубликовала новые стандарты для картин в номинации «Лучший фильм». Всего были представлены четыре стандарта, в каждом из которых есть несколько пунктов, связанных с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признаками.

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Так, один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем или представителем иной этнической группы. Также по меньшей мере 30% актерского состава фильма должно быть представлено женщинами, представителями этнических групп, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями.

Отмечается, что для номинации фильма на главный «Оскар» в 2022 и 2023 годах соблюдение новых стандартов не будет обязательным условием.

Теги: «Оскар», кинорежиссер, Константин Бронзит, новости
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