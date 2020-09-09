Сбербанк и Mail.ru инвестируют в «Кухню на районе»

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group «О2О» покупает 84,7% сервиса доставки еды «Кухня на районе», остальная часть бизнеса останется во владении у основателей. Об этом РБК сообщила пресс-служба Сбербанка.

«О2О» планирует закрыть сделку до конца 2020 года. Компания инвестирует часть средств, выделенных на развитие бизнеса акционерами.

«Сервис встроится в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group: пользователям не нужно будет тратить время на регистрацию в приложении «Кухни на районе» — в будущем в нем можно будет авторизоваться через Сбербанк ID или VK Connect», — говорится в сообщении.

В пресс-службе группы ПИК, которая владеет 25,83% сервиса отказались от комментариев. Источник РБК, близкий к группе, уточнил что ПИК полностью продает свою долю проекте.