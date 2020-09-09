Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 75,96 (+0,37) Инвестиции, 08 сен, 13:58
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 89,74 (+0,26) Инвестиции, 08 сен, 13:58
Близкий к Лукашенко Telegram-канал назвал сроки его визита в Москву Политика, 11:25 Минпросвещения исключило иностранный язык из числа обязательных экзаменов Общество, 11:21 Сбербанк и Mail.ru инвестируют в «Кухню на районе» Бизнес, 11:18 Лукашенко объяснил увольнение руководителя КГБ делом против россиян Политика, 11:18 Баффет вложится в Snowflake. Стартап занимается хранением данных в облаке Инвестиции, 11:13 Какие требования предъявляет современный работодатель к профессионалам Партнерский материал, 11:06 МИД ответил на призыв G7 расследовать отравление Навального Политика, 11:04 Управляющих рынками предложат штрафовать за отсутствие касс у продавцов Общество, 11:00 Как миллениалы изменили классический гардероб «РБК Стиль» и Hugo Boss, 10:59 Volkswagen рассекретил сразу два универсала Golf нового поколения Авто, 10:49 Потанин заявил о подставившейся с допингом в спорте России Спорт, 10:47 В Кабуле совершили покушение на вице-президента Афганистана Политика, 10:43 В Москве зафиксировали 642 новых случая заражения коронавирусом Общество, 10:38 Число жертв коронавируса в России превысило 18 тыс. Общество, 10:31
Бизнес ,  
0 

Сбербанк и Mail.ru инвестируют в «Кухню на районе»

Сбербанк SBER ₽217,69 0% Купить
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group «О2О» покупает 84,7% сервиса доставки еды «Кухня на районе», остальная часть бизнеса останется во владении у основателей. Об этом РБК сообщила пресс-служба Сбербанка.

«О2О» планирует закрыть сделку до конца 2020 года. Компания инвестирует часть средств, выделенных на развитие бизнеса акционерами.

«Сервис встроится в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group: пользователям не нужно будет тратить время на регистрацию в приложении «Кухни на районе» — в будущем в нем можно будет авторизоваться через Сбербанк ID или VK Connect», — говорится в сообщении.

Сооснователь «Кухни на районе» — о «Москве без плиты»
Стиль
Кирилл Родин

В пресс-службе группы ПИК, которая владеет 25,83% сервиса отказались от комментариев. Источник РБК, близкий к группе, уточнил что ПИК полностью продает свою долю проекте.

«Кухня на районе» была основана в 2017 году. Сейчас у компании работают 34 кухни, каждая из которых готовит еду для конкретного района. За сутки сервис выполняет свыше 20 тыс. заказов.

В июле источники РБК сообщили, что «O2O» ведет переговоры о покупке доли в сервисными аренды электросамоваров и велосипедов URent. Весь проект был оценен в 700 млн. руб.

Читайте на РБК Pro
Майкл Делл: «Буду беспокоиться о делах компании и после смерти» Работа мечты: кому из сотрудников на удаленке действительно хорошо Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Инструменты Lean-менеджмента: доски визуализации и стендап-собрания
Теги: кухня, сервис, «Сбербанк», Mail.Ru Group, Доставка еды, новости
Материалы по теме
Сбербанк и Mail.ru Group решили инвестировать в сервис аренды самокатов
Технологии и медиа
Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter