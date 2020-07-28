Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 71,59 (-0,01) Инвестиции, 27 июл, 14:36
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 83,78 (+0,67) Инвестиции, 27 июл, 14:36
В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты Общество, 08:58 РБК Pro: не держите сотрудников за ослов. Исаак Гетц — об ошибках в HR Pro, 08:55 Сбербанк и Mail.ru Group решили инвестировать в сервис аренды самокатов Технологии и медиа, 08:45 При взрыва газа в Красноярском крае пострадала женщина Общество, 08:43 Олимпийская чемпионка Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью Спорт, 08:38 Губернатора Чукотки госпитализировали с подозрением на COVID-19 Общество, 08:28 Эксперты оценили потери российских экспортеров от углеродного налога в ЕС Экономика, 08:23 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июля Общество, 08:13 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:05 Финансовый пароход: куда готовится эмигрировать бизнес из Гонконга Pro, 08:02 Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов Финансы, 08:00 Эксперт назвал самые популярные пароли россиян Технологии и медиа, 07:59 Битва консолей: как Sony и Microsoft воюют за умы геймеров — Bloomberg Pro, 07:58 Американец купил Lamborghini на деньги для пострадавших от коронавируса Общество, 07:31
Технологии и медиа ,  
0 

Сбербанк и Mail.ru Group решили инвестировать в сервис аренды самокатов

Сбербанк и Mail.ru Group ведут переговоры о покупке доли в URent, сервисе аренды электросамокатов. После сделки он станет частью приложения «Ситимобила». Ранее такую услугу запустил Uber, хотя окупаются такие проекты с трудом.
Сбербанк SBER ₽216,9 +0,43% Купить
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

О том, что «О2О Холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group ведет переговоры о покупке доли в сервисе аренды электросамокатов и велосипедов URent, РБК рассказали три источника, близких к сторонам сделки. По словам одного из них, на текущем этапе речь идет о покупке 10% сервиса, по словам второго — «о небольшой доле», но впоследствии «О2О Холдинг» может выкупить до 100% компании.

В рамках сделки, весь URent был оценен в 700 млн руб., отметил один из собеседников РБК. Возможность аренды велосипедов и электросамокатов из URent будет интегрирована в приложение «Ситимобил», в результате чего оно станет «транспортным супераппом» (super app, суперприложение — РБК), рассказали два собеседника.

Представители Mail.ru Group, «Ситимобила» и URent отказались от комментариев, представитель Сбербанка заявил, что «не комментирует рыночные слухи».

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Общество
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

ООО «Юрентбайк.ру» (головная компания URent) было зарегистрировано в начале 2018-го в Ставропольском крае Ольгой Стефанюк и Андреем Калининым. Сам сервис был запущен в конце того же года на юге страны. Весной 2019 года URent привлек 150 млн руб. от пула частных инвесторов, среди которых были создатели приложения «Сравни Такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик. Компания планировала направить привлеченные средства на запуск сервиса в Москве и других крупных городах России. Сейчас услуга аренды самокатов доступна пользователям более чем в 20 городах России, в том числе с лета этого года — в столице. К концу сезона пользователям сервиса будут доступны для аренды более 12 тыс. самокатов по всей стране, обещали представители URent. По данным СПАРК, 66,43% «Юрентбайк.ру» принадлежит Ольге Стефанюк, 19,75% — Андрею Азарову, 7,25% — Михаилу Гейшерику, 6,57% — Андрею Калинину. Выручка в 2019 году — 88 млн руб., чистая прибыль — 10,9 млн руб.

Сколько катаются на самокатах 

За сезоны 2018-2019 годов только в Москве пользователи сервисов аренды самокатов совершили более 540 тыс. поездок, говорилось на официальном сайте мэрии Москвы. В 2020 году число поездок должно вырасти до 1 млн, а общее количество самокатов в прокате достигнет 6 тыс., прогнозировали власти.

Опрошенные РБК эксперты неоднозначно отнеслись к возможности выхода СП Сбербанка и Mail.ru Group на рынок аренды самокатов. По словам аналитика «ВТБ капитала» Владимира Беспалова, у подобных проектов неочевидные перспективы окупаемости. В то же время он отметил, что поскольку рынок еще находится на этапе формирования, у крупных компаний есть возможность занять на нем лидирующие позиции. «Приход такого крупного игрока должен способствовать развитию рынка подобных услуг, прежде всего за счет расширения предложения и создания необходимой инфраструктуры, что в итоге должно привести в увеличению числа пользователей», — считает Беспалов.

Mail.ru Group и Сбербанк станут основными владельцами сервиса «Самокат»
Бизнес
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Как пояснила Ульяна Смольская, представитель компании «Делимобиль», которая развивает сервис аренды самокатов наряду с каршерингом, на рынок проката самокатов очень сильно влияет сезонность, климатические условия, целевая аудитория, быстрая изнашиваемость парка и высокие расходы на техническое сопровождение и обслуживание. По ее словам, эти факторы ограничивают возможность масштабирования такого бизнеса и его эффективность. Она назвала подобный сервис в большей степени «имиджевой историей, когда под одним брендом собираются схожие сервисы, но не все они экономически привлекательны».

По мнению владельца венчурного фонда Typhoon Digital Development Олега Братишко, какого-либо значимого влияния на выручку СП покупка URent вряд ли окажет. «Но интеграция с URent может стать «фишкой» «Ситимобила», которой сейчас не хватает элементов фундаментального отличия от конкурентов. Кроме того, у компании появилась возможность зайти на рынок по относительно низкой цене, так как после пандемии многие сервисы аренды электроскутеров находятся в предбанкротном состоянии», — указал он.

Mail.ru Group компенсировала падение рекламных доходов за счет игр
Технологии и медиа
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

При этом опрошенные РБК эксперты разошлись во мнении об эффективности создания единого приложения. Олег Братишко напомнил, что Uber в США еще в 2018 году начал предлагать аренду электросамокатов через приложение, «однако результаты услуги не показывают значительного интереса аудитории к такого рода объединениям». В свою очередь, аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин уверен, что интеграция URent с «Ситимобилом» «должна привести к увеличению количества пользователей за счет уже имеющейся базы приложения, а также, вероятно, за счет интеграции в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group, в том числе программы лояльности Combo».

Авторы: Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова
Теги: Сбербанк, Mail.ru Group, такси, мобильное приложение
Материалы по теме
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Общество
Владельцев электросамокатов и моноколес перестанут относить к пешеходам
Общество
Минтранс и МВД подготовят поправки в ПДД о самокатах и гироскутерах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter