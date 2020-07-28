Сбербанк и Mail.ru Group решили инвестировать в сервис аренды самокатов

Сбербанк и Mail.ru Group ведут переговоры о покупке доли в URent, сервисе аренды электросамокатов. После сделки он станет частью приложения «Ситимобила». Ранее такую услугу запустил Uber, хотя окупаются такие проекты с трудом.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

О том, что «О2О Холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group ведет переговоры о покупке доли в сервисе аренды электросамокатов и велосипедов URent, РБК рассказали три источника, близких к сторонам сделки. По словам одного из них, на текущем этапе речь идет о покупке 10% сервиса, по словам второго — «о небольшой доле», но впоследствии «О2О Холдинг» может выкупить до 100% компании.

В рамках сделки, весь URent был оценен в 700 млн руб., отметил один из собеседников РБК. Возможность аренды велосипедов и электросамокатов из URent будет интегрирована в приложение «Ситимобил», в результате чего оно станет «транспортным супераппом» (super app, суперприложение — РБК), рассказали два собеседника.

Представители Mail.ru Group, «Ситимобила» и URent отказались от комментариев, представитель Сбербанка заявил, что «не комментирует рыночные слухи».

ООО «Юрентбайк.ру» (головная компания URent) было зарегистрировано в начале 2018-го в Ставропольском крае Ольгой Стефанюк и Андреем Калининым. Сам сервис был запущен в конце того же года на юге страны. Весной 2019 года URent привлек 150 млн руб. от пула частных инвесторов, среди которых были создатели приложения «Сравни Такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик. Компания планировала направить привлеченные средства на запуск сервиса в Москве и других крупных городах России. Сейчас услуга аренды самокатов доступна пользователям более чем в 20 городах России, в том числе с лета этого года — в столице. К концу сезона пользователям сервиса будут доступны для аренды более 12 тыс. самокатов по всей стране, обещали представители URent. По данным СПАРК, 66,43% «Юрентбайк.ру» принадлежит Ольге Стефанюк, 19,75% — Андрею Азарову, 7,25% — Михаилу Гейшерику, 6,57% — Андрею Калинину. Выручка в 2019 году — 88 млн руб., чистая прибыль — 10,9 млн руб.