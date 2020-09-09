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В Сети опубликовано видео пожара в «Главкино»

Video

На территории телекомпании «Главкино» в Подмосковье загорелись декорации. В Сети появилась видеозапись с места происшествия, снятая очевидцем.

На кадрах видно, как люди в костюмах бегут по съемочной площадке к горящим декорациям. По данным МЧС, возгорание произошло на площади 800 кв. м.

В Подмосковье загорелись декорации «Главкино»
Общество

Пожар произошел в городском округе Красногорск. Сообщение о нем поступило в 4:11 мск, а к 5:41 пожарные смогли ликвидировать открытый огонь. На съемочной площадке никто не пострадал.

Теги: пожар, «Главкино», Красногорск, видео
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