В Японии экстренно посадили самолет из-за пассажира без маски

В Японии самолет бюджетной местной авиакомпании Peach Aviation совершил экстренную посадку из-за пассажира, который отказывался надеть медицинскую маску. Об этом сообщает телекомпания NHK.

Лайнер летел из аэропорта Кусиро в северной префектуре Хоккайдо в аэропорт Кансай на западе страны. На борту были 124 пассажира. После взлета экипаж самолета заметил среди них мужчину без защитной маски.

Сотрудники компании попросили нарушителя соблюдать меры безопасности, однако он не согласился. Кроме того, как пишет NHK, пассажир кричал на своих соседей, которые заявили, что не хотят сидеть рядом с человеком без маски, и угрожал членам экипажа, предупредившим, что в адрес него направят предупредительное письмо.

После этого капитан экипажа решил посадить самолет в аэропорту Ниигата на побережье Японского моря, чтобы высадить проблемного пассажира. Министерство транспорта страны отметило, по сообщению NHK, что это первый случай незапланированной посадки из-за инцидента с маской.