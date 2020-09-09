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Пандемия коронавируса ,  
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В Японии экстренно посадили самолет из-за пассажира без маски

В Японии самолет бюджетной местной авиакомпании Peach Aviation совершил экстренную посадку из-за пассажира, который отказывался надеть медицинскую маску. Об этом сообщает телекомпания NHK.

Лайнер летел из аэропорта Кусиро в северной префектуре Хоккайдо в аэропорт Кансай на западе страны. На борту были 124 пассажира. После взлета экипаж самолета заметил среди них мужчину без защитной маски.

Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках
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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сотрудники компании попросили нарушителя соблюдать меры безопасности, однако он не согласился. Кроме того, как пишет NHK, пассажир кричал на своих соседей, которые заявили, что не хотят сидеть рядом с человеком без маски, и угрожал членам экипажа, предупредившим, что в адрес него направят предупредительное письмо.

После этого капитан экипажа решил посадить самолет в аэропорту Ниигата на побережье Японского моря, чтобы высадить проблемного пассажира. Министерство транспорта страны отметило, по сообщению NHK, что это первый случай незапланированной посадки из-за инцидента с маской.

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После вынужденной остановки пассажиров доставили в пункт назначения. Они прилетели в Кансай с опозданием больше чем на сутки.

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В начале мая Росавиация заявила, что из-за коронавируса пассажиров могут обязать в течение всего полета носить маски и перчатки, а места в самолете они будут занимать с учетом социальной дистанции. По данным портала skyscanner, сейчас носить маски у пассажиров требуют большинство авиакомпаний. Среди них «Аэрофлот», American Airlines, Air France, KLM, перевозчики группы Lufthansa.

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Источник: JHU
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Теги: Япония, коронавирус, авиаперелеты
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