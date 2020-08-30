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Трамп подтвердил намерение США сократить военное присутствие в Ираке

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Президент Дональд Трамп сообщил, что США планируют сократить численность своих вооруженных сил в Ираке. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Как сообщает издание OAN, ссылку на которое Трамп оставил в своем твите, американцы планируют оставить в регионе 3500 военнослужащих.

Трамп неоднократно заявлял о намерении сократить количество вооруженных сил, задействованных на Ближнем Востоке. Ранее он заявил о намерении сократить контингент США в Афганистане. По его словам, в ноябре в стране останется 4-5 тыс. солдат армии США. В 2018 году США сократили контингент вооруженных сил, задействованных в сирийском конфликте.

В июне Трамп пообещал вдвое сократить количество военнослужащих США в Германии. Позже стало известно, что часть войск было переброшено в Польшу.

Теги: Дональд Трамп, Ирак, Армия США
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