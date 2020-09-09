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В Роспотребнадзоре исключили опасность завоза чумы из Монголии

Случаи заболевания чумой, недавно зарегистрированные в Монголии, не угрожают России. Об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Российскую Федерацию отсутствует», — уточняется в сообщении.

В Монголии зафиксировали третий случай смерти от бубонной чумы
Общество
Фото: Octavio Jones / Getty Images

Как пишет агентство, в трансграничных с Монголией российских регионах были приняты профилактические меры. Так, на Алтае против чумы провакцинировали более 18 тыс. человек, а в Тыве — более 9 тыс.

Агентство Xinhua со ссылкой на местное управление природно-очаговых заболеваний 7 сентября сообщило, что в Монголии с начала года от бубонной чумы умер третий человек, 33-летний мужчина. Известно, что в августе он ел мясо сурка, эти звери могут быть переносчиками заболевания.

Ранее от бубонной чумы в Монголии скончались 42-летний мужчина и 15-летний ребенок. На западе государства с конца июля объявлен карантин, под угрозой распространения бубонной чумы, по данным Xinhua, находятся 17 провинций из 21.

Теги: Роспотребнадзор, чума
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